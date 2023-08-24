В Туркменистане собирают более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Приморья

В крае прорабатываются все вопросы, связанные с получением гуманитарного груза. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Пострадавшим от паводков жителям Приморья готовят гуманитарную помощь в государстве Центральной Азии. Более 40 тонн груза спецбортом привезут в край из Туркменистана, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей Агентства международного сотрудничества Приморья, по поручению губернатора края Олега Кожемяко активно прорабатываются все вопросы, которые связаны с получением гуманитарного груза.

«Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым принято решение отправить по линии национального благотворительного фонда груз с предметами первой необходимости. Это в основном текстильная продукция: одежда, одеяла, матрасы», – поделился руководитель Агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Мощные ливни обрушились на Приморье в начале августа, а 15-го числа в крае ввели режим ЧС регионального уровня. Одними из первых руку помощи протянули другие территории Дальнего Востока: Еврейская автономная, Сахалинская, Амурская области, Хабаровский край, Камчатка. Позже более 70 тонн продуктов и снаряжения отправили из Республики Беларусь.

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