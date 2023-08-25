В Находке водитель наехал на пятилетнего мальчика и сломал ему ногу

В Находке 30-летний водитель Toyota Mark 2 не заметил, как на проезжую часть выбежал пятилетний ребенок и сбил его. Пятилетний мальчик внезапно появился из-за припаркованного автомобиля, мужчина не успел притормозить, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Маленького пострадавшего доставили с открытым переломом голени в больницу. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Находке водитель сбил на тротуаре десятилетнюю девочку, ребенок скончался на месте. На видеоролике с места ДТП видно, как разбитый Toyota Mark X уткнулся поврежденным бампером в землю, рядом валяются запчасти. Очевидцы сообщают, для того, чтобы вытащить водителя и его пассажира, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Виновник ДТП и его товарищ остались живы.

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