Из-за ливней 25 августа пострадал Ботанический сад ДВО РАН

Дорожки размыло. Фото: nauka_i_maslo

Во Владивостоке из-за обильного дождя пострадал ботанический сад ДВО РАН. Вода полностью размыла портерную часть и экологическую тропу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Схема передвижения по саду. Фото: nauka_i_maslo

Несмотря на это, одно из прекраснейших мест города продолжит свою работу. 26 августа все желающие могут прийти сюда, но территории для прогулок будут ограничены. Гости смогут пройтись по экспозиционным участкам цветочно-декоративных растений и природной флоры, вишневой аллее и заглянуть в оранжерею. Но, увы, никак не смогут попасть в места затоплений, которые мы обозначили выше.

Теперь здесь не пройти. Фото: nauka_i_maslo

Специалисты уже приступили к восстановлению всего разрушенного. Напомним, во Владивостоке из-за потопов эвакуировали воспитанников детских садов. Некоторых ребят вернули родителям, прокуратура контролирует работы по отводу воды.

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