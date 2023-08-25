Из-за наводнений школам Приморья рекомендовали сдвинуть сроки начала учебного года

Из-за дождей здания школ придется вновь ремонтировать. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году во многих школах и детских садах Приморья провели капитальный ремонт, чтобы подготовить учреждения к новому учебному году. Однако непогода, обрушившаяся на край, внесла свои коррективы, стихия нанесла серьезный урон зданиям, которые необходимо просушить и повторно обновить. Из-за сильных ливней министерство образования края рекомендовало перенести сроки начала обучения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась зампредседателя правительства Приморья – министр образования Эльвира Шамонова, от родительских комитетов пришло много обращений с просьбой провести 1 сентября в торжественной обстановке, но скорректировать учебный процесс.

«Родители предложили на первой учебной неделе провести максимальное количество занятий дополнительного образования, внеурочной деятельности, уроков здоровья для того, чтобы вход в учебный образовательный процесс был плавным и позволил многим семьям за это время собрать детей в школу, а нам качественно подготовить все помещения под образовательный процесс. Конечно, министерство образования не может не принять во внимание эти обращения», – отметила Эльвира Шамонова.

Министр образования также поблагодарила всех неравнодушных жителей края, которые помогают пострадавшим от паводков, собирая и отправляя детские вещи, школьные принадлежности и другие предметы первой необходимости.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу администрации Владивостока, чтобы узнать, перенесут ли сроки начала учебного года в приморской столице. Однако в мэрии сказали, что решение по этому вопросу еще не принято.

Напомним, что обстановка во Владивостоке не радует. Пешеходов сносит под машины, а водители стоят в пробках из-за сильных потоков воды. И все же находятся люди, которые даже в непогоду знают, чем себя развлечь.

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