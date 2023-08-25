Во Владивостоке из-за потопов эвакуировали воспитанников детских садов

Часть детей отправили в детский сад №166. Фото: Прокуратура Амурской области

В столице Приморья из-за сильных ливней, которые бушуют с самого утра 25 августа, затопило детские сады № 113 и № 117 на Фадеева. В дошкольные учреждения выехали сотрудники прокуратуры Ленинского района, рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители прокуратуры, сотрудников и воспитанников этих детских садов пришлось эвакуировать. Часть ребят сейчас находятся дома с родителями, а другие дожидаются мам и пап в учреждении № 166.

Сотрудники ведомства поставили на контроль отвод воды из зданий и возобновление работ детских садов.

Это не единственные здания, которые пострадали из-за дождей. Крупнейший торговый центр города ТРК «Седанка Сити» также ушел под воду, сотрудники пытаются спасти товары своими силами.

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