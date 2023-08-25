Во Владивостоке приступили к контролируемому сбросу воды с Седанкинского водохранилища

Фото: КГУП Примводоканал

В приморской столице Примводоканал приступил к сбросу воды с Седанкинского водохранилища. На данный момент не прогнозируют каких водных аномалий в связи с данными работами. Тем не менее в мэрии редакции рассказали, что местных жителей просят следить за официальной информацией и избегать зон сброса воды. Также продолжается сброс с Богатинского водохранилища, приморцев предупредили о возможном затоплении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Внимание! Примводоканал информирует: с 14:00 на Богатинском гидроузле планируется увеличение объема сбрасываемой воды. С 90 тысяч кубометров в час до 150 тысяч. Ожидается подтопление района реки Богатая», – объяснили специалисты.

В связи с этим во Владивостоке развернули два пункта временного размещения для приморцев, которые проживают на близлежащих территориях. Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно. Людей ждут на Успенского, 19 (школа № 12) и Успенского, 73 (школа № 44).

Доставка к пунктам временного размещения будет осуществляться бесплатными автобусами. В ПВР имеются кровати, спальные принадлежности, одноразовая посуда, возможность зарядить телефон, подогрева и приема пищи.

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