«Я застряла на втором этаже»: сброс воды из водохранилища во время ливней затопил два села в Приморье

Местные беспокоятся, что после схода воды придется все восстанавливать. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Август в Приморье выдался довольно дождливым. С начала месяца жители края не могут вздохнуть спокойно, так как почти каждую неделю стихия наносит свой удар. Наиболее пострадавшими муниципалитетами оказались Уссурийск и Спасск-Дальний. После последнего ливня, который ворвался в регион 23 августа, затопило Владивосток и Артем. Досталось и другим районам: в этот раз натерпелись от дождя Штыково и село Многоудобное. Первые этажи домов уходят под воду. Однако жители уверены, что виновата отнюдь не природа. В версиях произошедшего разбирался корреспондент «КП – Владивосток».

О ситуации в районе редакции рассказала местная жительница. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жители Штыково и села Многоудобное вынуждены прятаться от потопов в своих домах, а на некоторых участках вода поднялась почти что до окон. Уничтожены огороды, подтоплены кладбища, местные переживают, что после того, как ситуация наладится, все придется долго восстанавливать.

От потопов пострадали огороды и теплицы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Не могу выйти на улицу, сижу на втором этаже. У соседей все хозяйство затопило, машины плавают», – рассказывает одна из жительниц.

Местные подозревают, что улицы и дороги затопило из-за сброса воды с Артемовского водохранилища, которое находится рядом. Косвенно это подтверждают и видеоролики с места событий.

В ЧП приморцы винят водохранилище на реке Артемовка. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Водохранилище впадает в реку Артемовка. Шандоры направлены в сторону от поселка, вода должна сбрасываться в направлении моря. Если бы они были в исправном состоянии и открыты, ЧП бы не произошло», – утверждает читательница «Комсомолки».

Вода должна сбрасываться в направлении моря. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Корреспондент пытался связаться с администрацией Шкотовского района, однако дозвониться так и не удалось. Зато комментарием поделились в пресс-службе Примводоканала и привели другой взгляд на события:

В администрацию района дозвониться не удалось. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Хранилище в Многоудобном большое, там есть специальная конструкция – водоспускная воронка, аналогов которому нет в России. С начала июля естественный сброс идет через нее, все донники закрыты. Критического сброса не было, подтопления есть, но мы не считаем, что оно произошло из-за водохранилища. В реку Артемовка стекает много небольших ручьев, более того, она наполнилась из-за прошедших осадков. Поэтому ЧП произошло по естественным причинам».

В Примводоканале заявили, что ЧП произошло по естественным причинам. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Надеемся, специалисты еще обратят внимание на проблему и найдут истинную причину потопа. Ясно одно: жителям Штыкового и Многоудобного помощь нужна уже в эти минуты.

Вода поднялась почти до окон. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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