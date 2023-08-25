Школьникам Владивостока отсрочили начало учебного года из-за ливней

Учебный год для некоторых ребят начнется позже. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации Министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Для учеников 9-11 классов учебный год начнется с 4 сентября, чтобы ребята не пропустили программу подготовки к экзаменам. 5-8 классам объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября, чтобы родители сами могли определить по ситуации, стоит ли отправлять ребенка в школу. А вот начальные классы начнут учиться только 11 сентября.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что из-за наводнений школам Приморья рекомендовали сдвинуть сроки начала учебного года. Как поделилась зампредседателя правительства Приморья – министр образования Эльвира Шамонова, от родительских комитетов пришло много обращений с просьбой провести 1 сентября в торжественной обстановке, но скорректировать учебный процесс.

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