«Мне страшно, все деревья летят к нам»: что происходит в Приморском крае после очередного мощного ливня

Владивосток снова стал Венецией. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Когда по Владивостоку снова зарядил ливень, жители начали надувать лодки – к вечеру 25 августа людей, таким способом передвигающихся по краевой столице, все еще можно заметить на улицах. Некогда рекордные для Приморья дожди местные уже называют «обычными». Осадки с передышками в день-два (максимум – полнедели) превратили улицы и дворы Владивостока в озера, смели огороды и частные дома в других муниципальных округах и районах. Начата эвакуация. Рассказываем и показываем, что произошло в Приморском крае во время очередного циклона.

«Доченька, мне страшно!»

На Фадеева и Кипарисовой сошли сели, закрывали проезды на Шкотовской, под мостом и рядом со стадионом «Строитель». Традиционно через пару часов осадков и лужа на Пограничной у «Динамо» трансформировалась в водоем: там (а также в районе Столетия) спасателям пришлось эвакуировать машины-утопленники и откачивать воду мощными насосами. На Давыдова мужчину еще утром, даже не в пик дождей, «засосало» в смертельно опасную воронку под автомобилем на дороге из-за потока воды, смог спастись. Электроэнергию отключили у 70 тысяч человек.

Обрушение подпорной стены на Кипарисовой. Фото: @primlive25

«Доченька, мне страшно, все деревья летят к нам. В мое окно, в 57 квартиру. Это ужас! Что льется сверху. Плохо аж стало. Точно буду жить в подвале», – рассказала пенсионерка, проживающая на Сафонова, 4.

К счастью, все обошлось. Проезды открыты, даже автобусы ходят. Добраться на момент публикации можно даже до бухты Лазурной, куда еще пару часов назад был перекрыт проезд из-за стихии. Свет восстанавливают, а контролирует работу прокуратура.

Обстановка днем в районе Второй Речки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Мы тонем»: во Владивостоке эвакуируют пригород

Гораздо меньше повезло жителям пригорода. На многочисленных видео в сети владивостокцы кричат «Тонем!», а вода все прибывает и прибывает. В многоквартирных домах в низине затопило не то что подвалы – подъезды. В придомовых территориях воды по колено: передвигаться только вплавь.

Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая. Их ждут на Успенского, 19 (школа № 12) и Успенского, 73 (школа № 44).

Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, говорит замглавы Дмитрий Свитайло, идет подтопление территории. Пока точных данных о том, сколько людей эвакуировали из опасного района, привести невозможно.

Спасать понадобилось и воспитанников двух детских садов в затопленном Владивостоке. Подвалы зданий затопило.

Справляемся как можем

Конечно, даже самый сильный удар непогоды – не повод падать духом. Двое жителей Владивостока решили, что затопленная улица Пограничная в районе Динамо – отличная альтернатива бассейну и, облачившись в костюмы для плавания, смело вступили в мутную воду. Правда, удалось ли им поплавать, неизвестно – видео оборвалось в самом «интересном месте». Предупреждаем: таких экспериментов повторять не нужно, ведь дождевая вода смешалась с канализационной. Затопление не стало помехой и для велосипедистов. Один любитель двухколесного транспортного средства был замечен в ушедшем под воду сквере. «Обычный день во Владивостоке», – говорит девушка за кадром.

«Такого еще не было». Под воду уходит весь край

О ситуации в регионе мы подробно писали в отдельном материале. Во многих городах и населенных пунктах ситуация не лучше, чем в столице, хотя осадки пока и прекратились.

«Нас не просто перемыло, мы действительно тонем. Мы отвезли дочку в Дальнереченск, она там учится, а сами возвращались в село. Назад ехали как сумасшедшие, такое чувство, что как только мы проезжали этот шаткий мостик в Новопокровке, его тут же смыло. По такому водопаду ехать – это очень страшно. Боюсь, что и нашу улицу затопит, такого никогда не было», – сказала «КП» жительница села Ракитное.

А в Артеме рухнул мост в районе Мебельной фабрики. В целом вся территория превратилась в бурную реку, нежели в улицы для пешеходов. Вода зашла в дома к людям. Жители Пограничной поделились кадрами затопленного подвала. Чего уж говорить о перекрытых дорогах, которые, ввиду отдаленности, вряд ли оперативно починят.

Дождь усили шквальный ветер. Падали деревья. Фото: соцсети

Повторится ли удар дождя: что говорят синоптики

Не успел край оправиться от циклона, как глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о новой опасности – надвигающемся тайфуне, который может прийти с острова Хонсю

Уже 29-30 августа погода в крае резко ухудшится из-за возможного приближения южного циклона со стороны Желтого моря. Поднимутся уровни рек до опасных значений из-за проливных дождей. При этом не исключено, что в ближайшие дни рядом с Токио зародится еще один тайфун. Он может пересечь Хонсю и выйти в Японское море в первой декаде сентября.

Ущерб компенсируют

Административные комиссии осмотрят территорию, после чего владельцам участков, понесшим ущерб, его компенсируют, заявил мэр Владивостока Константин Шестаков. Такую практику так или иначе введут по всему краю (уже с 15 августа в Приморье введен режим ЧС межрегионального уровня – чтобы можно было адресовать выплаты без бюрократической волокиты).

В большинстве муниципалитетов жители могут рассчитывать на следующие суммы:

— по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, если вода затопила дом на 10 сантиметров или имеются повреждения конструкции помещения;

— по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, если имущество частично пострадало;

– по 100 тысяч рублей положено жителям, полностью утратившим дом.

К слову, помогают приморцам и общественные организации, а также дружественные страны, включая Вьетнам. Этого, конечно, мало, да и нового дома за 100 тысяч рублей не построишь. Однако этот тайфун мы пережили, к сожалению, он далеко не последний.

Режим ЧС федерального характера

На заседании под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение ввести в крае режим ЧС федерального характера. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

ЧС федерального уровня позволит Приморью быстрее получать денежную и другую помощь от федерального центра, чтобы справиться с последствиями разгула стихии.

Выпавшие в крае осадки нанесли серьезный вред жителям многих населенных пунктов, по словам губернатора, пострадали более пяти тысяч домовладений. Повреждены также дороги, огороды, культурные и социальные объект. Общий ущерб оценили в семь миллиардов рублей.

«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики», – отметил Олег Кожемяко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людей сносит водой под авто, падают мосты: Приморский край снова затопило Сильные ливни в Приморье затопили дороги, торговые центры, дворы и автомобили (фото, видео)

Сюда не суйтесь: в полиции озвучили адреса наиболее затопленных дорог во Владивостоке

Во Владивостоке из-за обрушившегося ливня перекрыли движение у стадиона «Строитель» (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.