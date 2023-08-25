«Мне страшно, все деревья летят к нам»: что происходит в Приморском крае после очередного мощного ливня

Владивосток снова стал Венецией.
Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА
Когда по Владивостоку снова зарядил ливень, жители начали надувать лодки – к вечеру 25 августа людей, таким способом передвигающихся по краевой столице, все еще можно заметить на улицах. Некогда рекордные для Приморья дожди местные уже называют «обычными». Осадки с передышками в день-два (максимум – полнедели) превратили улицы и дворы Владивостока в озера, смели огороды и частные дома в других муниципальных округах и районах. Начата эвакуация. Рассказываем и показываем, что произошло в Приморском крае во время очередного циклона.
На Фадеева и Кипарисовой сошли сели, закрывали проезды на Шкотовской, под мостом и рядом со стадионом «Строитель». Традиционно через пару часов осадков и лужа на Пограничной у «Динамо» трансформировалась в водоем: там (а также в районе Столетия) спасателям пришлось эвакуировать машины-утопленники и откачивать воду мощными насосами. На Давыдова мужчину еще утром, даже не в пик дождей, «засосало» в смертельно опасную воронку под автомобилем на дороге из-за потока воды, смог спастись. Электроэнергию отключили у 70 тысяч человек.
Обрушение подпорной стены на Кипарисовой. Фото: @primlive25
«Доченька, мне страшно, все деревья летят к нам. В мое окно, в 57 квартиру. Это ужас! Что льется сверху. Плохо аж стало. Точно буду жить в подвале», – рассказала пенсионерка, проживающая на Сафонова, 4.
К счастью, все обошлось. Проезды открыты, даже автобусы ходят. Добраться на момент публикации можно даже до бухты Лазурной, куда еще пару часов назад был перекрыт проезд из-за стихии. Свет восстанавливают, а контролирует работу прокуратура.
Обстановка днем в районе Второй Речки.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Гораздо меньше повезло жителям пригорода. На многочисленных видео в сети владивостокцы кричат «Тонем!», а вода все прибывает и прибывает. В многоквартирных домах в низине затопило не то что подвалы – подъезды. В придомовых территориях воды по колено: передвигаться только вплавь.
Во Владивостоке развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая. Их ждут на Успенского, 19 (школа № 12) и Успенского, 73 (школа № 44).
Находиться рядом с рекой Богатой сейчас небезопасно, говорит замглавы Дмитрий Свитайло, идет подтопление территории. Пока точных данных о том, сколько людей эвакуировали из опасного района, привести невозможно.
Спасать понадобилось и воспитанников двух детских садов в затопленном Владивостоке. Подвалы зданий затопило.
Конечно, даже самый сильный удар непогоды – не повод падать духом. Двое жителей Владивостока решили, что затопленная улица Пограничная в районе Динамо – отличная альтернатива бассейну и, облачившись в костюмы для плавания, смело вступили в мутную воду. Правда, удалось ли им поплавать, неизвестно – видео оборвалось в самом «интересном месте». Предупреждаем: таких экспериментов повторять не нужно, ведь дождевая вода смешалась с канализационной. Затопление не стало помехой и для велосипедистов. Один любитель двухколесного транспортного средства был замечен в ушедшем под воду сквере. «Обычный день во Владивостоке», – говорит девушка за кадром.
О ситуации в регионе мы подробно писали в отдельном материале. Во многих городах и населенных пунктах ситуация не лучше, чем в столице, хотя осадки пока и прекратились.
«Нас не просто перемыло, мы действительно тонем. Мы отвезли дочку в Дальнереченск, она там учится, а сами возвращались в село. Назад ехали как сумасшедшие, такое чувство, что как только мы проезжали этот шаткий мостик в Новопокровке, его тут же смыло. По такому водопаду ехать – это очень страшно. Боюсь, что и нашу улицу затопит, такого никогда не было», – сказала «КП» жительница села Ракитное.
А в Артеме рухнул мост в районе Мебельной фабрики. В целом вся территория превратилась в бурную реку, нежели в улицы для пешеходов. Вода зашла в дома к людям. Жители Пограничной поделились кадрами затопленного подвала. Чего уж говорить о перекрытых дорогах, которые, ввиду отдаленности, вряд ли оперативно починят.
Дождь усили шквальный ветер. Падали деревья. Фото: соцсети
Не успел край оправиться от циклона, как глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о новой опасности – надвигающемся тайфуне, который может прийти с острова Хонсю
Уже 29-30 августа погода в крае резко ухудшится из-за возможного приближения южного циклона со стороны Желтого моря. Поднимутся уровни рек до опасных значений из-за проливных дождей. При этом не исключено, что в ближайшие дни рядом с Токио зародится еще один тайфун. Он может пересечь Хонсю и выйти в Японское море в первой декаде сентября.
Административные комиссии осмотрят территорию, после чего владельцам участков, понесшим ущерб, его компенсируют, заявил мэр Владивостока Константин Шестаков. Такую практику так или иначе введут по всему краю (уже с 15 августа в Приморье введен режим ЧС межрегионального уровня – чтобы можно было адресовать выплаты без бюрократической волокиты).
В большинстве муниципалитетов жители могут рассчитывать на следующие суммы:
— по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, если вода затопила дом на 10 сантиметров или имеются повреждения конструкции помещения;
— по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, если имущество частично пострадало;
– по 100 тысяч рублей положено жителям, полностью утратившим дом.
К слову, помогают приморцам и общественные организации, а также дружественные страны, включая Вьетнам. Этого, конечно, мало, да и нового дома за 100 тысяч рублей не построишь. Однако этот тайфун мы пережили, к сожалению, он далеко не последний.
На заседании под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение ввести в крае режим ЧС федерального характера. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,
ЧС федерального уровня позволит Приморью быстрее получать денежную и другую помощь от федерального центра, чтобы справиться с последствиями разгула стихии.
Выпавшие в крае осадки нанесли серьезный вред жителям многих населенных пунктов, по словам губернатора, пострадали более пяти тысяч домовладений. Повреждены также дороги, огороды, культурные и социальные объект. Общий ущерб оценили в семь миллиардов рублей.
«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики», – отметил Олег Кожемяко.
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