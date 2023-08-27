«Саша, так бывает»: рядом с селом Милоградово мост не выдержал вес большегруза

Деревянный мост провалился под весом большегруза. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае приморцы попали в ДТП на мосту. Грузовик с щебнем не выдержал деревянный мостик у села Милоградово, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Вот так вот, Саша, бывает. Ехал друг передо мной и провалился. Это от Милоградово где-то километра три. Тут рядом стоит еще машина, человек хотел в город уехать, но все колом. У грузовика оторвало ресивера, весь щебень выпал. Как он умудрился не нырнуть туда кабиной? Если бы так случилось, сейчас бы Саша тут рядом со мной не стоял. Такая картина», – говорит автор видеоролика.

Теперь мужчины ждут помощи, чтобы вытащить грузовик. Когда восстановят проезд пока неизвестно. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Артеме из-за дождя снесло мост, затопило автозаправку и подвалы домов.

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