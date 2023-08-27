Во Владивостоке чистят после ливня мост через реку Богатая

Местным жителям рекомендуют объезжать мост стороной и выбирать другие маршруты. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в микрорайоне Спутник специалисты чистят мост через реку Богатая. Также предстоит проверить состояние конструкции, поэтому пока местным жителям рекомендуют объезжать его стороной и выбирать другие маршруты, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Одновременно сотрудники администрации города с коллегами из МЧС осматривают прилегающую территорию на предмет подтоплений», – объяснили в мэрии.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как на выходных в Приморском крае местные жители попали в ДТП на мосту. Грузовик с щебнем не выдержал деревянный мостик у села Милоградово.

«Вот так вот, Саша, бывает. Ехал друг передо мной и провалился. Это от Милоградово где-то километра три. Тут рядом стоит еще машина, человек хотел в город уехать, но все колом. У грузовика оторвало ресивера, весь щебень выпал. Как он умудрился не нырнуть туда кабиной? Если бы так случилось, сейчас бы Саша тут рядом со мной не стоял. Такая картина», – говорит автор видеоролика.

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