Еще одна жуткая находка шокировала приморцев: водолаз снял на видео джип, который ушел под воду с пятью людьми

Фото: скриншот из видео.

Дайвер Роман Курбатов опубликовал на своей личной странице в Инстаграм видео провалившегося под лед джипа, в котором в этот момент находилась семья из пяти человек. Водитель и все пассажиры Nissan Datsun, в том числе трое детей, погибли.

Сложно представить, что еще неделю назад этот джип рассекал по дорогам края. Теперь груда металлолома покоится на дне в районе Тавричанки. Местный дайвер из Приморья Роман Курбатов погрузился под воду и снял «утопленника» на видео.

По его словам, автомобиль находится на глубине 3-3,5 метров. Внимание пользователей социальной сети сразу же привлекло содержимое открытого бардачка. Внутри лежали несколько гранат и наручники.

- Странный набор для поездки на рыбалку с семьей, - отметили комментаторы под постом.

Однако объяснить это можно просто. Погибший Алексей Дунаев только недавно вышел на пенсию. Около 17 лет он проработал в структуре МВД. Об этом «КП» сообщала ранее. Гранаты, к слову, как отметил водолаз Роман Курбатов, учебные.

Фото: скриншот из видео.

Аквалангист рассказал, что после поднятия людей из воды в салоне производились поиски документов и видеорегистратора, который, к сожалению, так и не нашелся. Однако в машине дайвера ждала более жуткая находка.

В салоне находилась собака, та самая, что изображена на фото с джипом, - маленький йорк. Ее со дна так никто и не поднял, и теперь животное находится под потолком машины. Приморцев этот вопрос очень встревожил, ведь пес – это тоже член погибшей семьи. Сам Алексей Дунаев говорил о нем так: «друг, который никогда не предаст».

- Вместе с авто поднимут, не переживайте, - успокоил общественность водолаз. Хотя сам он искренне не понимает, кому и зачем теперь нужна собака.

Фото: социальные сети.

Известно, что женщине удалось выбраться из ледяного плена – ее тело приморцы обнаружили на льду, потому и забили тревогу. Троих детей из воды достали специалисты, а вот тело мужчины после длительных поисков до сих пор не найдено. Один из пользователей Инстаграм рассказал, что вырос в деревне рядом с этой рекой, а потому знает, что течение там очень сильное.

- Думаю мужчина смог выбраться, но, пока тратил силы на спасение детей, у него не хватило дыхания, - пишет приморец.

Фото: СУ СК России по Приморскому краю.

К слову, на сегодняшний день поиски главы семейства официально прекращены. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Идет расследование. Оперативники допрашивают свидетелей, чтобы восстановить все детали происшествия.

Напомним, страшная трагедия унесла жизни сразу пяти человек, среди которых было трое детей. Брат погибшего водителя Nissan Datsun потерял свою единственную дочь, которая 8 марта 2021 года отправилась на рыбалку с семьей своего дяди.

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