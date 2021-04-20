Спасатели подняли со дна реки «Лексус», который рухнул с шестью людьми с моста в Приморье – в машине только одно тело

Спасателям осталось найти одну девушку и мужчину-водителя. Фото: предоставлено краевыми спасателями.

Спасатели подняли со дна реки Арсеньевка «Лексус», который рухнул вместе с частью моста в воду 18 апреля. В салоне машины находились шесть человек: пять девушек и один мужчина. Трем дамам чудом удалось выбраться из салона внедорожника и спасти себе жизни. Остальные трое ушли на глубину вместе с утопленным автомобилем.

- Машина находилась на глубине 3-4 метров и в 15 метрах от места крушение моста. В салоне машины мы нашли тело одной девушки. Труп был расположен между задним и передним сидениями, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Александр Пак, начальник поисково-спасательного отряда краевой поисково-спасательной службы. – Почти все стекла лопнули из-за давления, в целости остались окна по левой стороне.

Скорость течения в той местности – 3 метра в секунду. По словам спасателей, это примерно 20 километров в час. Это считается достаточно сильным течением. Куда могло унести тела еще двух человек – неизвестно. Сейчас спасатели на лодке обследуют акваторию реки. Задача – найти мужчину-водителя и еще одну девушку. К сожалению, у специалистов нет прогнозов по поводу того, что кому-то из них удалось спастись, выбравшись из салона авто.

Напомним, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- По версии следствия, водитель автомобиля по неосторожности, рассчитывая проехать на другой берег реки Арсеньевка, выехал с проселочной дороги на деревянный мост, установленный через реку в районе села Нововарваровка Анучинского района, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - Двигаясь по мосту, водитель не справился с управлением транспортного средства. В результате чего совершил опрокидывание автомобиля в воду. Вследствие этого три человека, находящиеся в автомобиле, утонули.

Расследование продолжается. Вместе с тем, проверку сейчас проводит и региональная прокуратура, которая должна дать оценку важной детали – мосту-самострою, который находился в аварийном состоянии.

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