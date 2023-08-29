В одном из поселков в Приморье из-за непогоды началась эвакуация

Врио главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова. Фото: принтскрин видео.

Очередные мощные осадки обрушились на Приморье, принося неприятности пострадавшим от прошлых осадков населенным пунктам. Из-за непогоды в поселке Моряк-Рыболов решили эвакуировать жителей, рассказала врио главы Ольгинского округа Екатерины Ванниковой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказала Екатерина Ванникова, жители поселка, которым нужна эвакуация, должны обратиться к специалисту по работе с территориями Юлии Шломиной по номеру телефона 8-994-108-44-41, чтобы местные власти знали, сколько человек необходимо увезти за пределы поселка.

«В 16:00 нужно собраться возле памятника погибшим воинам. Приедет автобус, который довезет жителей до Маргаритово, после чего надо будет пройти 4 километра пешком и остановиться на перекрестке. Сюда к 18:00 приедут вахтовка и автобус», – поделилась Екатерина Ванникова.

Врио главы округа добавила, что для подстраховки планируется еще один автобус на 49 мест. Всех жителей округа доставят во Владивосток.

Напомним, что в начале сентября на Приморье может обрушиться новый тайфун.

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