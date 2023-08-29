Искусственно переселенный леопард Leo 260M показал себя отличным охотником

Leo 260M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Весной этого года леопардов впервые искусственно расселили по территории Приморья. Один из переселенцев – леопард под номером Leo 260M. За лето он показал себя прекрасным охотником, за лето у зверя получилось как минимум девять раз удачно добыть себе пропитание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ФГБУ «Земля Леопарда».

Почему именно девять? По словам специалистов, ровно столько раз он делал долгие остановки (более суток), во время которых зверь обычно кормится. Такие остановки с потенциальными охотами ученые называют кластеры. Менее продолжительные «привалы» обычно расцениваются как отдых.

Пока неясно какому из лесных деликатесов отдает предпочтение редкая кошка, но ранее выяснилось, что леопард активно охотился на барсуков. Leo 260M и двое других дальневосточных леопардов выпущены в Уссурийский заповедник в рамках программы реинтродукции дальневосточного леопарда.

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