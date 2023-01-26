Новыми обитателями в историческом ареале станут леопарды, изъятые из дикой природы для реабилитации. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Уникальная и единственная в своем роде история произойдет весной 2023 года в Приморье. Здесь собираются впервые в истории искусственно расселить дальневосточного леопарда, численность которого с начала века увеличилась с 35 до 121 особи. Редкий зверь был на грани исчезновения из-за деятельности человека, однако, вовремя одумавшись, люди взялись за восстановление популяции. И вот, спустя десять лет кропотливой работы национального парка «Земля леопарда», глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов утвердил программу реинтродукции (переселение вновь диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, но откуда исчезли) краснокнижной кошки.

Новым домом леопардов станет исторический ареал в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе и Уссурийский заповедник. Тут стоит добавить, что искусственный метод просто ускорит естественный процесс, который уже начался. Чуть больше года назад, в декабре 2021-го, сотрудники Амурского филиала WWF России рассказали, что в охотничьем хозяйстве «Северная» в Надеждинском районе зафиксировали пятнистого самца, откуда редчайшие кошки исчезли почти 50 лет назад. Дальнейшее наблюдение показало, что Leo 224M по имени Казанова остался жить за Транссибирской магистралью, примерно в 40 километрах от ядра популяции.

Возвращаясь к новости федерального – и даже больше, исторического – значения, отметим, что заниматься транслокацией будут специалисты ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и АНО «Дальневосточные леопарды». Их долгосрочная цель – создать новую популяцию зверя. Однако отметим, за какой период эксперты собираются добиться 25 особей на территории, пока неизвестно.

Для реинтродукции будет использован метод транслокации – «мягкий» выпуск. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Зато уже ясно, что в первую очередь выпустят животных, которых ранее изъяли из дикой природы на реабилитацию. Точного числа еще нет, но одним из «первопроходцев» станет Leo 260M, спасенный летом 2022 года. Тогда его нашли четырехмесячным котенком, истощенным, с небольшими ранами, заполненными паразитами. Сегодня это уже мужественный хищник, ему девять месяцев, и чувствует он себя замечательно. Леопард поселится на территории ориентировочно в августе, когда ему исполнится 1,5 года, заявил директор национального парка Виктор Бардюк.

Пока же специалисты готовят территорию для переселения. Во-первых, нужно выбрать тот участок, где водится больше пятнистых оленей и косуль, но при этом там должны быть подходящие защитные условия. Во-вторых, в дальнейшем между «Землей леопарда» и Уссурийским заповедником планируют создать экологический коридор.

– Это необходимо для предотвращения изоляции территории реинтродукции от ядра популяции в нацпарке. Коридором должна выступить новая особо охраняемая природная территория регионального значения, которая обеспечит сохранность местообитаний, связывающих популяции.

Дальне планируется расширение на запад, то есть в Китай, и на восток, до Лазовского заповедника.

Как отметили в организации, раньше леопард обитал на юге Приморья, северо-востоке Китая и Корейском полуострове. В прошлом веке ареал резко сократился, из-за чего популяция дальневосточной кошки разделилась на три группы, две из которых полностью исчезли, в том числе в районе Уссурийского заповедника.

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