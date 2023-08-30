В Приморье после дождей смыло базу отдыха

Кадры с базы отдыха. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморья поделились шокирующими видеокадрами, как под воду ушла база отдыха «Океан» в селе Андреевка. К буйкам, которые служат ограждением, чтобы люди не заплывали на глубину, прибило дом. Те, кто по каким-то причинам остались на территории базы застали строение, покачивающимся на волнах, при этом неподалеку еще одно расположилось в воде у скал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кругом вода, но вдалеке видны вполне себе сухие палатки. Жил ли кто-нибудь в потонувших домиках, пока неизвестно. Но это не самые страшные кадры из Хасанского района. Местные жители жалуются на то, что улицы Андреевки превратились в реки, потоком воды снесло один из домов. Без транспортной доступности остается большая часть Андреевки, Витязь и Рисовая Падь. Проваливаются машины и люди.

30 августа синоптики прогнозируют опасный подъем воды в реках Уссури у села Графское в Дальнереченском районе, реке Раздольная у села Новогеоргиевка в Октябрьском районе, в реках Раковка и Комаровка в Уссурийском районе и других водоемах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Придется потерпеть: когда в Приморье закончатся дожди и тайфуны, затопившие край летом 2023 года

В Приморье дожди могут прекратиться 31 августа, но в сентябре придет новый тайфун (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.