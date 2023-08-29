Непогода в Приморье смывает дома уже несколько недель. Фото: соцсети

Приморские синоптики пытаются понять, что происходит с погодой в регионе. Удары стихии снова и снова регион испытывает на себе: от очередного ливня, начавшегося 29 августа, страдает инфраструктура, властям приходится эвакуировать жителей. Когда прекратится непогода и придут если не комфортные, то хотя бы приемлемые метеорологические условия? Приводим все, что известно о прогнозах синоптиков на утро 30 августа, в материале «КП – Владивосток».

Сколько осадков выпадет во Владивостоке 29-30 августа

Известно, что за эти дни в столице Приморья выпало две месячные нормы осадков. Буквально за вечер 29 августа город накрыло еще 73 миллиметрами осадков – несомненно, показатели бьют все рекорды. За эти дни, считают синоптики, может выпасть еще 50-140 миллиметров. Недалеко ушел Хасанский район, где показатель уже превысил 79 миллиметров, а также Артем – 43 миллиметра.

Продолжатся ли ливневые дожди в Приморском крае 30 августа

Проливные дожди, к несчастью, распространятся на западные районы края. Об этом сообщили в Примгидромете. На востоке осадки будут менее интенсивными.

В среду, 30 августа, сильные и очень сильные дожди охватят большую часть территории края. На мысах южного побережья синоптики предрекают шквальный ветер со скоростью 23-28 метров в секунду и порывами до 38 метров. Звучит устрашающе.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, это лето действительно чересчур аномальное. Чтобы обстановка нормализовалась, необходим стабильный приток сухого воздуха с севера – когда он начнется, неизвестно.

Версии развития циклонов в Приморье

Не исключено, что за это время до региона дойдут два тайфуна. Тот, что помощнее – SAOLA, к 29 августа оказался в Филиппинском море. Другой вихрь – DAMREY – прошел восточнее Японии и достиг максимальной фазы своего развития. С ним все не так страшно: шанс, что тайфун достигнет края, гораздо ниже.

Но это еще не все. Из тропической депрессии образовался еще один тропический шторм, одиннадцатый в этом году, и получил имя HAIKUI. Утром циклон находился в Филиппинском море. По одной из версий, он повернет на северо-восток и выйдет на юг Японского моря, по другой – продолжит двигаться на север вдоль восточного побережья Китая.

Погода на 1 сентября в Приморском крае: когда придет новый тайфун

Пока свидетельств того, что линейки и торжества учеников школ омрачат ливни, нет. Однако SAOLA, как уже писала «КП», вполне может дойти до региона уже в первой декаде сентября. Хуже всего, если этот тайфун втянет в свою циркуляцию HAIKUI. Тем не менее прогноз может несколько раз измениться: как в худшую, так и в лучшую сторону.

Большая часть синоптических агрегаторов говорят, что в День знаний будет солнечно. Жаль, что новых тайфунов не избежать.

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