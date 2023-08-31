В приморском поселке Зарубино за людьми прибудут корабли ТОФ

Люди собрали вещи и ждут корабли. Фото: Вести Приморья.

В Зарубино десятки туристов стали пленниками морского курорта, а все из-за разрушенной дороги в сторону поселка. 31 августа в порт прибудут корабли ТОФ и доставят людей во Владивосток, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам представителя администрации Зарубино Екатерины Цывцыной, прибытие плавсредств ждут в порту около полудня. Планируют задействовать три судна.

«По планам, эвакуационные рейсы будут курсировать три дня. Людей, желающих уехать, вывезем всех, а вот количество машиномест ограничено».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко большой десантный корабль Тихоокеанского флота эвакуирует отдыхающих из отрезанного ливнями села Андреевка в Хасанском округе. Населенный пункт под ударом стихии буквально разделился на две части.

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