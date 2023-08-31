Глава Примгидромета Кубай: август 2023 года в Приморье войдет в историю

Тайфуны уничтожают мосты и дороги. Фото: правительство Приморья

Многие сбились со счета в попытке назвать число тайфунов, обрушившихся на Приморский край. Однако синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в регионе за минувший месяц. По данным главы Примгидромета Бориса Кубая, край накрыло более 15 тысяч миллиметров осадков. Это побило все рекорды.

«Август 2023 года войдет в историю как выдающийся», – заявил Кубай.

14 591 миллиметр. Это цифра больше показателя 2019 года на 5030 миллиметров за период наблюдений с 1936 года. Владивосток, к слову, обошел свой исторический максимум на 40 миллиметров.

Максимальное количество осадков в столице Приморья было зафиксировано в 1943 году и составило 435 миллиметров. В Посьете (Хасанский муниципальный округ) рекорд по осадкам в августе был побит на 80 мм, в Уссурийске – на 51 мм, в Полтавке – на 127 мм, в Анучино – на 79 мм, в Рощино – на 83 мм. Зарядило действительно мощно: только за последние сутки там выпало от 130 до 206 (!) миллиметров. Речь идет о месячных нормах.

Последствия таких дождей, конечно, сложно представить. В Хасанском районе продолжается эвакуация населения, сирены завыли в Уссурийском ГО из-за возможного прорыва дамбы. В Приморье пришла жестокая большая вода.

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