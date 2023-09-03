Опубликованы кадры, поиски продолжаются: последние новости о ЧП в заливе Петра Великого

Кадры с места ЧП. Фото: СК России

Следователи Восточного МСУТ СК России на транспорте завели уголовное дело по факту опрокидывания лодки в заливе Петра Великого. Перевернулось судно с шестью членами экипажа, четверых удалось спасти, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тело погибшего доставлено на берег, еще одного человека продолжают искать полиция и спасатели. Предварительно установлено, что в открытом море в районе мыса Гамова Приморского края из-за большой волны произошло опрокидывание рыболовецкого судна. В результате происшествия лодка затонула.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», – гласит сообщение пресс-службы СК России.

ЧП произошло ночью 2 сентября. Для какой цели пострадавшие вышли в море – в рабочих целях или личных – неизвестно.

Ранее «КП» писала, что из пострадавших от паводков районах Приморья спасатели эвакуировали 7,1 тысячи человек.

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