Во Владивостоке ночью с заброшенного здания упала женщина

Очевидцы сообщают, что по заброшенному зданию постоянно кто-то гуляет. Фото: из соцсетей

Во Владивостоке в ночь на 4 августа с заброшенного дома по улице Борисенко, 100 б упала женщина. В Следственном комитете по Приморскому краю редакции рассказали, что трагедия действительно произошла, теперь специалисты выясняют обстоятельства. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, эта заброшка давно стала пристанищем для трудных подростков и подозрительных компаний.

«Очень хочется, чтобы с этим домом уже что-то сделали наконец. С утра до ночи там тусуются дети, сидят на крыше постоянно», – поделились местные.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке в районе бухты Тихой группа экстремалов устроила «полеты с крыши» – именно так приморцы назвали свой досуг. Заброшенная десятиэтажка, которая рушится от осадков и вандалов (речь о многострадальном недострое по адресу: Борисенко, 100е), давно стала пристанищем любителей граффити и роупджамперов (тех, кто прыгают с высоких объектов со страховкой).

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