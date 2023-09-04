В Приморье отрезанными остаются 12 населенных пунктов

Специалисты восстановили проезд к 25 селам. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморье 1 сентября дорожники восстановили проезды к 25 из 37 пострадавшим от паводков селам. Самая тяжелая обстановка наблюдается в Красноармейском округе, где разлилась река Большая Уссурка. Специалисты приступят к работам сразу, как спадет вода, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дорожники работают на трассе 300 километр – Фурманово в Ольгинском муниципальном округе. В выходные они завершили восстановление проезда в Моряк-Рыбалов. По-прежнему нет движения 278 и 280 километрах трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и нулевом километре на подъезде к больнице «Евгеньевская».

В Уссурийском городском округе проезд восстановили ко всем населенным пунктам, однако затруднено движение для легковушек на 2-6 и 14-22 километрах Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное.

В Дальнереченском районе нет дороги на 94 километре Уборка – Самарка – Ариадное. Специалисты восстанавливают проезд с 21 по 22 километры Ракитное – Маревка.

В Яковлевском районе нет возможности проехать по пятому километру Загорное – Краснояровка, а в Пограничном округе по трассе госдорога – Жариково – госдорога.

В Октябрьском районе отсутствует дорога на 13 километре Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава, 4 километре ближе к селу Покровка от автодороги Уссурийск – Пограничный.

В Хасанском округе нельзя проехать по 1-3 километрах Раздольное – Хасан – Гвоздево, 24 километру Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово. Для большегрузов отсутствует дорога на 1 километра Раздольное – Хасан – Безверхово.

В Кировском районе нет дороги на 12 километре Хабаровск – Владивосток – Авдеевка, также нельзя попасть в село Подгорное.

В Красноармейском округе проезд отсутствует на 2-4 километрах Лукьяновка – Новополтавка, для легковушек затруднена дорога на 101 километре Дальнереченск – Рощино – Восток.

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