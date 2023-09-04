В Приморье потерявшие из-за паводков дома уссурийцы получат новое жилье

Приморье посетил полпред президента Юрий Трутнев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье из-за обрушившихся на край дождей, которые стали причиной наводнений, пострадали 44 тысячи жителей край. Одним из наиболее затопленных городов стал Уссурийск, который посетил зампредседателя Правительства РФ – полномочный представители президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам полпреда, рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить пострадавшим от паводков уссурийцам новое жилье:

«Мы договорились с главой региона, что в течение года помещения будут построены и выданы».

Напомним, что жителям, которые из-за непогоды остались без крыши над головой, отправляют гуманитарную помощь из других стран. В минувшие выходные груз из Туркменистана получили дети в Сиваковка, Петровичи, Лучки, Новодевица в Хорольском округе. Из Республики Беларусь в край доставили более 70 тонн продуктов и снаряжения, а представители Вьетнама выделили 475 тысяч рублей.

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