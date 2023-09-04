В Приморье из-за наводнений пострадали 44 тысячи жителей края

Дожди разрушили 46 мостов в Приморье. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье прибыл зампредседателя Правительства РФ – полномочный представители президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В крае полпред посетил Уссурийск, которые наиболее сильно пострадал от паводков, а также провел совещание на тему ликвидации последствий разгула стихии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Юрия Трутнева, из-за дождей пострадали 44 тысячи жителей, разрушено 46 мостов, затоплено 105 населенных пунктов, уничтожен урожай на площади более 35 тысяч гектаров, транспортное сообщение нарушено с 18 городами и селами.

«Еще раз повторю, первая задача – помочь людям, вторая – разобраться, какие превентивные меры мы должны принимать для того, чтобы по каждому капризу природы не расплачиваться миллиардами из федерального бюджета».

Напомним, что в Приморье из-за обрушившихся паводков 25 августа ввели режим ЧС федерального характера, так как сумму ущерба, который нанесла стихия краю, составил свыше семи миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще в одном муниципалитете Приморья ввели режим ЧС

Режим ЧС в Приморье расширили на Дальнереченский городской округ (подробнее)

Авиация МЧС доставила около 1,5 тонны гуманитарной помощи в отрезанные районы Приморья

В сумме спасатели доставили около 7,5 тонны продуктов и медикаментов с начала паводков (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.