«Представилась фельдшером и украла всю пенсию»: во Владивостоке беспомощных стариков караулит аферистка

Не так давно похожая женщина украла у пенсионерки всю ее пенсию. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке на камеры видеонаблюдения попал отвратительный поступок женщины. Она украла у беспомощного пенсионера с тростью все его деньги, старик даже не успел отреагировать. Ушлую особу ищет полиция, а так как ее лицо, пускай и в очках, показали во всевозможных чатах, соцсетях и СМИ, аферистку, кажется, узнали и пожаловались еще одни пострадавшие, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Соседка пенсионерки, которую нагло обокрала похожая женщина, рассказала, как у бабушки забрали всю пенсию – 30 тысяч рублей. Примечательно, что «Сонька – Золотая Ручка» орудует примерно в одном районе города. Дедушка лишился денег на Луговой, а вторая пенсионерка на Сабанеева.

«Эта лиса зашла с бабулей в подъезд, поэтому опять попала на видео. Она, кажется, следила за своей жертвой от самого банка. Представилась фельдшером скорой помощи, предложила помочь донести тяжелые пакеты, проследила, куда та положила всю наличку, хвать и пропала».

По словам местной жительницы, это произошло еще 17 августа, пенсионерка написала заявление в полицию, но бессовестную так и не нашли.

«Правда у этой женщины с видеоролика из нашего дома челка на лбу, а у той, что обокрала дедушку – нет. Но прическу несложно поменять. Да и волосы могли отрасти», – рассуждает соседка потерпевшей.

«Комсомольская правда – Владивосток» следит за развитием событий. Редакция ждет официального ответа от полиции.

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