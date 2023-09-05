Он даже не мог защититься: во Владивостоке женщина отвратительно поступила с пенсионером

Инцидент попал на видео. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке бессовестная женщина подошла к пенсионеру, который еле стоит на ногах, опираясь на трость, и вытащила все его деньги из нагрудного кармана, а затем скрылась. Очевидцы пишут, что это были единственные сбережения пенсионера, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пожилой мужчина покупал чебурек, достал деньги, и это увидела злоумышленница. Что мог сделать пенсионер, который не в силах догнать или дать отпор обидчице? Он стал отличной жертвой для женщины.

Дождавшись удобного момента, она нагло подошла к беспомощному человеку. Ловким движением вытащила деньги и поспешила удалиться. Мужчина даже не успел среагировать, когда он обернулся посмотреть, в каком направлении ушла неизвестная, ее уже и след простыл.

Весь этот отвратительный поступок попал на видео, которое тут же разлетелось по социальным сетям. Люди шокированы таким наглым и бессердечным поступком.

«Дедушка даже не мог защититься. Видно, что он в шоке, растерялся и не зовет на помощь. Для него эта пенсия, может быть, единственная возможность существования, а вполне себе здоровая женщина с руками и ногами копейку заработать не может? Какой позор. Жалко, что она в очках, вот бы весь мир увидел ее бессовестное лицо», – пишут гневные комментарии люди.

Один из жителей Владивостока не остался в стороне и просит помочь найти аморальную личность с записи. Мужчину зовут Алексей Сотов, ранее редакция пообщалась с приморцем, он не только знает все о том, как восстановить поломанный телефон, но и помогает возвращать украденные гаджеты их владельцам.

Очевидцы сообщают, что эта особа не первый раз посягает на чужие деньги. Редакция обратилась в пресс-службу полиции Приморья, чтобы узнать, удалось ли найти подозреваемую. Мы ждем ответа.

Если вы что-то знаете об этой женщине, передайте информацию по телефону 8(902)488-47-68. Анонимность гарантируется.

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