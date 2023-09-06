Во Владивостоке мужчина сделал зарядку на остановке и водные процедуры в реке

Очевидцы сняли зарядку на видео. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке люди застали утром интересную картину, пока ждали автобус на остановке. Неизвестный мужчина решил продемонстрировать всевозможные трюки, не стесняясь делать по асфальту кувырки и стоять на голове. После своеобразной зарядки он пошел искупаться в реке неподалеку – так сказать, закрепил результат водными процедурами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Оригинальный комплекс упражнений очевидцы сняли на видео, которое тут же разлетелось по социальным сетям. Люди отшучиваются – вот идеальный пример зарядки. Но за смехом стоит вопрос посерьезнее, а почему, собственно, человек так себя ведет? Многие обратили внимание, что на мужчине старая одежда, явно испачканная пылью и грязью. Кто-то из местных поделился версией, что у героя ролика нет дома, и он живет на улице. Эта информация уже не делает видео таким забавным, скорее хочется посочувствовать человеку.

Кто-то предположил, что неизвестный мог быть просто навеселе, как это было, например, с мужчиной, станцевавшим лезгинку среди проезжающих авто. Небезопасное развлечение. Но после водных процедур трюкач ушел куда-то по своим делам, унеся свои секреты с собой.

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