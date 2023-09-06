Напугал детей: приморские спасатели примчались на вызов в детский сад

Специалисты помогли людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в одном из детских садов Владивостока случился настоящий переполох – перепугались воспитатели, дети и родители. В ограждении дошкольного учреждения запуталась змея, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Каким-то образом полоз умудрился обвить прутья так сильно, что не смог распутаться и выбраться самостоятельно. Скорее всего рептилия и сама перепугалась не на шутку от суеты и криков людей.

Специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России освободили змею и отвезли в привычную среду обитания. С этого дня полоз стал жителем острова Русский.

Змею увезли подальше от города. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в многоэтажку Владивостока через окно заползла змея. Хозяева квартиры решили не рисковать и обратились за профессиональной помощью спасателей. Подобному гостю в любом доме будут не рады. Как пресмыкающееся преодолело довольно большое расстояние по вертикали и добралось до третьего этажа – остается загадкой.

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