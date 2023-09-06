Пленарное заседание Владимира Путина на ВЭФ во Владивостоке состоится 12 сентября

Заседание президента запланировано на 15:00 по владивостокскому времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пленарная сессия с участием Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме состоится 12 сентября. Что именно будет представлять из себя программа главы государства не уточняется. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения», – приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Дмитрий Песков добавил, что детали программы Владимира Путина все еще согласовываются.

Напомним, что с 10 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский состоится Восточный экономический форум. «Комсомолка» уже писала об ограничениях, которые вводят для усиления безопасности, а также о погоде на этот период.

Также сообщалось, что Владивосток собирается посетить глава Северной Кореи Ким Чен Ын для встречи с президентом России. Однако в правительстве Приморья редакции пока не подтвердили эту информацию.

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