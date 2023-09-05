Власти Приморья прокомментировали информацию о возможном визите Ким Чен Ына

По информации СМИ, Ким Чен Ын должен был прибыть во Владивосток. Фото: Вадим ПОПОВ

С самого утра в СМИ появляются новости о возможном визите главы Северной Кореи во Владивосток. Информацию об этом прокомментировали в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует отправиться во Владивосток в сентябре, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали редакции в пресс-службе правительства Приморья, официального распоряжения о подготовке к встрече с северокорейским лидером не было, информацию о его визите власти края не получали.

Напомним, что с 10 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский пройдет VIII Восточный экономический форум. Синоптики Примгидромета рассказали, какая погода ожидается в столице Приморья в эти дни. Не стоит забывать, что в период проведения ВЭФ в городе ввели ряд ограничений для наземного, воздушного и морского транспорта.

Также редакция публиковала деловую программу форума.

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