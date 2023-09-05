На острове Русский пройдет VIII Восточный экономический форум. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На следующей неделе, 10 сентября, во Владивостоке на острове Русский стартует VIII Восточный экономический форум. В связи с тайфунами, которые ранее обрушились на Приморье, многие гости ВЭФ задаются вопросом: какая погода ожидается в столице края в дни проведения мероприятия? Ответом с корреспондентом «Комсомольской правды – Владивосток» поделились в пресс-службе Примгидромета, подробности – в материале.

Погода во Владивостоке во время ВЭФ с 10 по 13 сентября

Согласно предварительному прогнозу, в дни Восточного экономического форума погода ожидается спокойной, без значительных ухудшений.

«Но 11-го числа пройдет атмосферный фронт, который может вызвать кратковременные дожди. Прогнозы будут уточняться».

По данным портала «Примпогода», в воскресенье, 10 сентября, ожидается небольшая облачность, максимальная температура воздуха поднимется до +22°C, а минимальная достигнет +16°C.

В понедельник, 11 сентября, будет пасмурно, столбики термометров опустятся до +20°C.

Пасмурность продолжится и 12 сентября, также с вероятностью в 62% пройдет небольшой дождь. Потеплеет в этот день до +21°C. Осадки сохранятся 13 числа, а температура воздуха достигнет +16…+19°C.

Ограничения в дни Восточного экономического форума с 8 по 13 сентября

Напомним, что с 8 сентября 0:00 по 13 сентября 24:00 во Владивостоке введут ряд ограничений для воздушного и морского транспорта.

В список исключений для воздушных перевозок попадут суда внутренних и международных рейсов, которые доставляют участников форума, а также авиатранспорт, выполняющий неотложные задачи, согласованные с ФСО России.

Запрет на морское движение введут в акватории Амурского залива, бухт Аякс и Парис, ограниченной с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Щигина. Распространится эта мера безопасности на все типы судов: маломерные, парусные, спортивные, прогулочные и другие, кроме судов местных пассажирских линий, следующих в бухту Новик, спасательных плавсредств и привлеченных к подготовке к форуму.

Ограничения коснутся и наземного транспорта. Так, с 10 по 13 сентября запретят движение для тяжеловесных или крупногабаритных грузовых машин по трассе Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл – мостовой переход «Остров Русский», а также парковку и остановку на Университетском проспекте.

На Золотом мосту запретят въезд крупногабаритному транспорту от пяти тонн: ограничения продлятся с 7 по 9 сентября с 7:00 до 23:00, и с 10 по 13 сентября – круглосуточно.

Также с 10 по 13 сентября не будут проводиться дорожные и земляные работы, а вместе с ними и гидравлические испытания.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о деловой программе Восточного экономического форума, а также мероприятиях, которые ждут гостей.

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