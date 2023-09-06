Полиция Владивостока предлагает содействие в поисках женщины, обокравшей дедушку

Подозреваемая. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке активно разыскивают женщину, которая нагло подошла к беззащитному старику, выхватила у него из нагрудного кармана все деньги и скрылась в неизвестном направлении. Полиция предлагает оказать содействие в розыске подозреваемой и обещает конфиденциальность, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инцидент произошел на Луговой. Пенсионер подошел купить чебурек, злоумышленница увидела, как он достает деньги из нагрудного кармана. Она подобрала нужный момент, вплотную подошла к пожилому мужчине, который еле стоял и держался за трость и обокрала его. Бессовестная забрала всю пенсию человека – 37 тысяч рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя. Также специалисты изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано изображение подозреваемой», – рассказали в ведомстве.

Полиция предлагает всем, кто опознал данную особу, располагает информацией о ее местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам: 8 908 456 34 97, 2490-004,02 либо 102.

Отметим, нашлись жители горда, которые подозревают эту личность с видео еще в одном похожем преступлении. Женщина, внешне идентичная с горе-героиней видеоролика, обокрала пенсионерку. Она представилась фельдшером и предложила помочь донести сумки, а затем украла деньги.

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