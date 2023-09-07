Суровый транспорт: в Приморье женщина пришла в ужас, когда увидела, что творится в одном из автобусов

Инцидент сняли на камеру. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке автолюбительница застала ужасающую картину на дороге. Казалось бы – обычный автобус, но присмотревшись поближе, она увидела, как из него буквально торчат люди. А все потому что транспорт переполнен, поэтому, чтобы хоть как-то вместить всех желающих доехать на работу или учебу, водитель оставил двери открытыми, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инцидент впечатлительная женщина сняла на камеру и выложила в соцсети, тут же посыпались комментарии и предположения, почему так происходит. Основная причина, по мнению многих: взлетевший ценник на такси после нового закона, призывающего повысить безопасность данной услуги. Хотя нашлись и те, кто уверяет, разницы в цене не видно.

Главное, чтобы люди доехали целыми и невредимыми. Но в иной раз стоить задуматься, а оправдан ли риск вот такой поездки? Может стоит немного задержаться и дождаться более свободного маршрута?

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про то, как во Владивостоке некоторые водители такси прячутся от клиентов из-за неудобных заказов. Какую схему они для этого придумали, читайте в материале «КП».

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