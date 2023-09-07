Успеть все: выборы губернатора и культурные мероприятия ждут жителей Приморья на ВЭФ

ВЭФ состоится во Владивостоке и стартует 10 сентября. Фото: Вадим ПОПОВ

Восточный экономический форум все ближе. В честь предстоящего мероприятия во Владивостоке готовят различные культурные мероприятия. Отметим, что в этом году ВЭФ совпадает с губернаторскими выборами, которые будут длиться три дня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На центральной площади Владивостока 9 сентября стартует фестиваль «Владивостокские сезоны» и продлится он до последнего дня ВЭФ, то есть до 13 сентября.

Также в дни форума насыщенную культурную программу подготовили и городские учреждения. На сцене Мариинского театра выступят выдающиеся музыканты: Альбина Шагимуратова, солист Мариинского театра Александра Михайлов и пианист Денис Мацуев.

Приморская картинная галерея вместе с крупнейшими музеями страны представит несколько проектов. Один из них – выставка одного шедевра из Эрмитажа, картина Карло Дольчи «Святая Екатерина».

Несмотря на большое количество мероприятий в честь ВЭФ, которые совпадают с выборами, жители Владивостока успеют посетить и культурные учреждения и принять участие в голосовании, ведь продлится оно три дня – 8, 9 и 10 сентября.

– Хорошо, что в этом году на голосование дали три дня. В выходные дни всегда хочется расслабиться, поехать на море. С таким количеством дней можно успеть все: отдохнуть, посетить пляжи или дачу и проголосовать, – отметил руководитель пресс-службы Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Андрей Островский.

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