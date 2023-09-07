Улицу Дальнего Востока в Приморье посетят более 270 воспитанников соцучреждений

Восточный экономический форум стартует 10 сентября. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Экспозиция «Улица Дальнего Востока» начнет свою работу с первых дней Восточного экономического форума, который стартует 10 сентября, а завершится 13 числа. После окончания ВЭФ выставка будет открыта для жителей и гостей приморской столицы с 14 по 17 сентября, но перед тем, как ее посетить, необходимо зарегистрироваться. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Бесплатный билет необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве и предъявить на контрольно-пропускном пункте при входе», – рассказали организаторы выставки.

В приморском министерстве труда и социальной политики добавили, что экспозицию также посетят 278 приморцев из 15 соцучреждений. Речь идет о подопечных психолого-неврологических интернатов, престарелых и инвалидов.

Традиционно Улица Дальнего Востока расположится на набережной кампуса ДВФУ на острове Русский. В 2023 году главная задача приморского павильона – раскрыть возрастающую значимость края в качестве важного транспортно-логистического узла, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

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