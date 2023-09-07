Во Владивостоке подпорную стену у лицея №41 восстановят в ноябре

Глава Приморья и мэр Владивостока провели встречу с жителями края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Во Владивостоке разрушенную из-за удара стихии подпорную стену возле лицея №41 на Воропаева закончат восстанавливать в сентябре. Об этом стало известно на приеме жителей, в котором приняли участие мэр Константин Шестаков и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

От лица родителей, чьи дети учатся в лицее, обратилась Татьяна Каргина. По словам главы города, уже заключен контракт на строительство стены, работы завершатся в начале ноября. Если позволит температура воздуха, то до конца 2023 года власти Владивостока уложат асфальт на территории учреждения.

С застройщиком, который работает рядом, договорились о том, что он сделает дополнительный отвод воды.

Еще один вопрос, который обсудили на приеме, касался ремонта дороги в районе дома на Фирсова, 8. Об этом участке редакция уже писала ранее, несколько месяце назад образовались две ямы, из-за чего водителям приходится выезжать на встречную полосу.

«Понятно, что не все так просто здесь, но для местных жителей данная дорога важна», – поделился Александр Губенин.

Константин Шестаков отмети, что к размыву грунта привел ливневый коллектор, который планируют восстановить. Городские службы выполнят свою часть работы к октябрю, но также нужно, чтобы Примводоканал привел в порядок канализации на этом участке. Олег Кожемяко поручил министру ЖКГ Приморья обязать ведомство подключиться к ремонту.

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