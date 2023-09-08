Морская драгоценная шкатулка: в водах Приморья нашли мидию с сюрпризом

Моллюска нашли неподалеку от поселка Южно-Морской. Фото: telegram/livadia_prim.

В Приморье нашли двустворчатого моллюска, которого вполне можно назвать драгоценной шкатулкой. А все потому, что в нем оказалось множество жемчужин разного размера. Мужчина, которому посчастливилось отыскать это чудо, уверяет, что такое он видит впервые за 40 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Ничего странного в том, что в мидии нашли мелкие жемчужины, нет. Большинство двустворчатых моллюсков – и морских, и пресноводных – способны сформировать жемчужины внутри раковины. Таким образом они защищают нежную мантию, то есть свое тело, от повреждения песчинками, попавшими внутрь.

Вывести из себя песок моллюск не может, поэтому обволакивает его слоем специального вещества, часто – перламутра. Мидии живут в придонном слое, поэтому песчинки легко могут попасть внутрь их раковин», – рассказал «Комсомолке» биолог Юрий Гафаров.

Эксперт добавил, что это свойство моллюсков используют в фермах по выращиванию жемчуга.

Напомним, что ранее жемчужину нашли в кулинарной устрице.

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