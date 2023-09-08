На Некрасовском путепроводе во Владивостоке завершилось асфальтирование

Специалисты оценивают качество объекта. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе минувшей ночью заасфальтировали последний участок дороги. Как рассказали в пресс-службе администрации города, план по ремонту покрытия трассы на этот год полностью выполнен. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился замначальника управления дорог мэрии Юрий Трунов, окончен ремонт деформационных швов, специалисты оценивают качество объекта. Также специалисты заменили асфальт на участках, которые пострадали из-за тайфуна, после чего нанесут разметку.

Работы завершились и на других дорогах города, пострадавших от ливней, например, на улице Алеутская.

В мэрии добавили, что во время Восточного экономического форума ремонт аварийных участков дорог продолжится. Бригады предприятия «Содержание городских территорий» восстанавливают асфальт на Светланской, Капитана Шефнера, Багратиона.

Напомним, что на Некрасовском путепроводе также ремонтируют тротуар, работы планируется завершить к середине ноября.

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