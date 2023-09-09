Скулила из последних сил: в Спасске-Дальнем спасли четырехмесячную собаку

Собаку назвали Джиной. Фото: принтскрин видео.

В Спасске-Дальнем сотрудники полиции достали щенка, упавшего в колодец. Подробности спасения рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью инспекторы патрульно-постовой службы в районе улицы Краснознаменной услышали звук, который доносился со стороны поля и напоминал детский крик. В камышах полицейские увидели колодец, на дне которого лежал и скулил щенок.

Прапорщик полиции Николай Цыбенко спустился в колодец, чтобы достать четвероногого. Младший сержант Мария Ленская забрала малыша, обогрела и проверила, есть ли у него травмы. После этого старший сержант Алексей Шестопалов помог выбраться своему коллеге.

Спасенную собаку не оставили на произвол судьбы: ей купили корм, дали имя и нашли хозяина. Четырехмесячную Джину приютил житель Спасска-Дальнего.

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