В Дальнереченском городском округе Приморья люди по колено в воде выбирают губернатора

Кадры с затопленного Дальнереченского городского округа. Фото: принтскрин видео.

В Приморье поймы рек постепенно освобождаются от воды, августовские дожди едва не утащили край под воду, где-то до сих пор остается сложная паводковая обстановка. В Дальнереченском городском округе люди все еще ходят по своеобразным рекам родных улиц. Чтобы приморцы могли проголосовать за губернатора, специалисты избирательной комиссии добираются к ним на вертолетах, лодках или идут вброд в специальных костюмах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В крае продолжает действовать федеральный режим ЧС, а спасатели ежедневно оказывают помощь пострадавшему населению. С самого утра и до глубокой ночи ведутся аварийно-восстановительные работы. На сегодняшний день в Приморье не осталось отрезанных от транспортного сообщения городов и сел.

За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1796 зданий, вода откачана из 1537 подвалов. На территории семи муниципальных образований остаются подтопленными: 126 жилых помещений и 503 придомовые территории.

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