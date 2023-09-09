В Приморье не осталось отрезанных от транспортного сообщения городов и сел

Спасатели МЧС продолжают помогать приморцам. Фото: МЧС России

После прошедших в августе мощных ливней жители Приморья, власти и спасатели продолжают ликвидировать последствия паводков. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, поймы рек постепенно освобождаются от воды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За минувшие сутки вода ушла из 5 жилых зданий и 17 придомовых территорий. Специалисты просушили 1796 помещений, а от жидкости освободили 1537.

В 7 муниципалитетах края подтопленными остаются 126 жилых зданий и 503 придомовые территории.

Отрезанных населенных пунктов в крае нет.

Спасатели МЧС продолжают помогать приморцам и проводят аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что из-за ливней в крае пострадали 44 тысячи жителей, а сумма нанесенного стихией ущерба достигла 10 миллиардов рублей. В Приморье ввели несколько мер поддержки, чтобы помочь малому бизнесу и сельхозпроизводителям.

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