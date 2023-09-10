В ДТП в Находке пострадал ребенок

Кадры с места аварии. Фото: принтскрин видео.

В Находке произошло ДТП, в котором, по словам очевидцев, пострадал ребенок. Передняя часть иномарки, которая, судя по видео, влетела в микрогрузовик, полностью разбита и смята как консервная банка. Очевидцы аварии пишут, что авто, на которое пришелся удар, улетело с дороги в кусты.

«Все произошло у Дорожно-строительного управления. Причиной ДТП, вероятно, стал неработающий светофор», – рассказали свидетели аварии.

На месте работает скорая помощь. О тяжести травм и состоянии других участников ДТП пока ничего неизвестно. Редакция обратилась в пресс-службу ГИБДД Приморья, чтобы узнать подробности произошедшего и ждет комментарий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Находке насмерть сбили пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Момент, когда автомобиль на полном ходу сбивает женщину, запечатлела камера наблюдения. Ролик уже успел облететь социальные сети. К слову, произошло все это почти на автобусной остановке, куда, судя по всему, и направлялся пешеход. Свидетелями стали горожане, ожидающие автобус.

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