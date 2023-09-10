МинГОЧС обнародовала, как работает подсистема РСЧС в Приморском крае

Подсистема работает уже два года. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

МинГОЧС показала, как работает подсистема РСЧС в Приморском крае. Ведомства на единой платформе могут узнать статистику по ЧП, данные УМВД по пострадавшим и погибшим, число отключений электроэнергии и водоснабжения. Совместно с Примгидрометом разработана система мониторинга за уровнем рек - ситуацию на 10 сентября запечатлел корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток».

Функционирует подсистема уже два года, трансформируясь и улучшаясь регулярно. Как рассказал Козуб Дмитрий Александрович, замдиректора ГКУ ПК ПБ ГОЧС, каждый пожарный может одним нажатием показать обстановку вокруг себя и сообщить о своем местоположении.

Это не единственные интересные проекты, представленные на ВЭФ-2023 во Владивостоке. Например, на площадке ВЭФ-2023 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, оставить официальные обращения, а также в интерактивном режиме ознакомиться с функционалом официального мобильного приложения надзорного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

2-метровые крабы и мамонт: что происходит в первый день ВЭФ-2023 во Владивостоке

Улицу Дальнего Востока торжественно открыли на ВЭФ 10 сентября во Владивостоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.