В столицу Приморья прибыл «Поезд мечты»

Ребят встретили в праздничной атмосфере. Фото: принтскрин видео.

В столицу ДФО примчался «Поезд мечты», а его пассажирами оказались ученики 5-7 классов, одержавшие победу в конкурсе «Большая перемена». Ребята преодолели более 6 тысяч километров, их путь начинался в Санкт-Петербурге, и наконец-то они добрались до города у моря, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дети успели посетить самые крупные города страны и ознакомились с различными достопримечательностями. Юных путешественников встретила команда «Движения Первых», а также артисты заслуженного коллектива Приморского края – образцового ансамбля танца «Плясунья». Школьникам вручили на память бумажные кораблики с трогательными пожеланиями.

Кстати, в этом году на городской вокзал прибывал и книжный поезд. А вот его пассажирами оказались писатели, издатели и блогеры. Гости приехали из Санкт-Петербурга, чтобы обсудить с гостями и жителями Владивостока книжные новинки и провести множество мероприятий в рамках фестиваля «Книжные маяки».

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