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НовостиВладивосток11 сентября 2023 0:24

Генеральный прокурор России прибыл с рабочим визитом во Владивосток

Генпрокурор России примет участие в работе VIII Восточного экономического форума
Екатерина МАКСИМОВА
В программе Игоря Краснова запланирован ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами.

В программе Игоря Краснова запланирован ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами.

Фото: принтскрин видео.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом во Владивосток. Он примет участие в работе VIII Восточного экономического форума и выступит на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В программе Игоря Краснова запланирован ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с представителями бизнес-сообщества Приморского края. Кроме того, на полях ВЭФ-2023 генпрокурор России посетит пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в первый день ВЭФ МинГОЧС обнародовало, как работает подсистема РСЧС в Приморском крае. Ведомства на единой платформе могут узнать статистику по ЧП, данные УМВД по пострадавшим и погибшим, число отключений электроэнергии и водоснабжения. Совместно с Примгидрометом разработана система мониторинга уровня рек.

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