Во второй день ВЭФ во Владивостоке перекрыли несколько дорог

Вид на Русский мост. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очевидцы сообщают о перекрытых дорогах в районе аэропорта и на Русском острове. Глава государства Владимир Путин пробудет во Владивостоке 11 и 12 сентября и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, возможно, дорожная ситуация связана именно с этим, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отметим, что наши читатели после 10 часов утра рассказали нам, что смогли свободно проехать в сторону острова Русский. Добавим, что Восточный экономический форум продлится в городе до 13 сентября. Если опираться на программу президента, о которой рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 11 сентября Владимир Путин должен провести встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Также глава государства проведет совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Владивосток, конечно же, входит в этот список. А также Биробиджан, Хабаровск и Благовещенск. В повестке – подвести итоги 10-летней работы в рамках поручений президента по развитию регионов Дальнего Востока.

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