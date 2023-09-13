Необычное явление: в одну из приморских школ забрели незваные гости

Школа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в одну из школ забрели козы. Животные бесстрашно прогуливались по территории, не убегали от снующих мимо детей, а нагло жевали траву и листики из клумб. Ситуация ребят скорее насмешила, нежели напугала. Местные жители тоже отнеслись к происходящему с юмором, потому что видят этих коз не раз, но к учебному учреждению копытные, кончено, подошли впервые, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, эти своевольные козы постоянно гуляют у улиц Часовитина, Марины Расковой, и 40 лет ВЛКСМ. Остается открытым вопрос: а почему за ними никто не следит? Одно дело, когда кто-то посмеется и пройдет мимо, дети вот были рады таким гостям, а вдруг кто обидит животных? Но об их хозяине пока ничего не слышно.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке домашний енот свалился с шестого этажа и жил в подвале. Искусанного блохами зверька нашли волонтеры, поймали его и отправили на лечение в приют.

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