В Приморье грибник наткнулся на огромные следы тигра

Следы тигра. Фото: VAVsrmV_SD84MTQy

В Приморье грибник поделился кадрами своей необычной находки. И нет, речь вовсе не об опятах или подберезовиках, мужчина наткнулся на огромные следы тигра, которые по размеру напоминают 40-й размер ноги человека, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Человеку повезло, с дикой хищной кошкой он не встретился и дошел до дома невредимым с полной корзинкой грибов. Однако, «Комсомолка» помнит случай, как в Приморье тигр загнал грибников на деревья и 40 минут стерег внизу. Все это время зверь угрожающе рычал, но закончилась эта история в Лазовском районе чудесным спасением.

Напомним, ранее корреспондент редакции побеседовал со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» и охотнадзора, они рассказали, почему полосатые хищники выходят к людям, где велик риск встречи с ними и в какое время года они чаще всего выбегают на проезжую часть.

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