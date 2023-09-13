Вообще не растерялся: в Приморье камеры запечатлели ловкого воришку

Мужчину ищут. Фото: принтскрин видео.

В Артеме возле торгового центра «Авиатор» неизвестный подкрался к грузовику с товаром, подобрал момент, пока его никто не видел, и утащил одну из коробок. Примечательно, когда мужчина все-таки добрался до желаемого, его попытались остановить, но он не растерялся, прихватил то, что нужно, и сбежал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пострадавшая сторона (судя по всему, это один из известных магазинов обуви) просит помощи в поисках негодяя. По соцсетям распространили видео, на котором можно рассмотреть, как выглядит этот человек. Лица особо не видно, а вот одежду и телосложение – да. В момент инцидента неизвестный был одет в черную майку, черно-белые шорты и красные сандалии, в руках он держал черный пакет.

Пока воришку не нашли, редакция обратилась за комментарием в полицию края и ждет подробности этой истории. Кстати, за последнее время это не первая кража, которая попала на камеру. Не так давно во Владивостоке посреди оживленной улицы к старику подошла женщина и вытащила из переднего кармана его рубашки всю пенсию, а затем скрылась в неизвестном направлении. На данный момент бессовестную особу так и не нашли.

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